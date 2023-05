Verona-Inter, Dzeko trascina e Calhanoglu risplende: pagelle − TS

Verona-Inter rappresenta un’ulteriore prova di forza dei ragazzi di Simone Inzaghi, che si impongono per 6-0 al Bentegodi in trasferta. Edin Dzeko trascina ed è il migliore in campo, Hakan Calhanoglu risplende. Queste sono le pagelle di Tuttosport.

PERFETTA − L’Inter è stata semplicemente perfetta, lo confermano le zero insufficienze dei giocatori nerazzurri nel 6-0 netto rifilato al Verona al Bentegodi. Il migliore in campo è Edin Dzeko, che ritrova il gol e farcisce la serata con un bis: 8 il voto per il bosniaco. Hakan Calhanoglu trova la perla del turno infrasettimanale e toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali, 7.5 come Lautaro Martinez ormai ad un passo da Victor Osimhen in classifica marcatori. Marcelo Brozovic merita un 7 per i due assist e i tanti palloni recuperati. 6.5 per Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Francesco Acerbi e Samir Handanovic. Si fermano al 6 solamente Danilo D’Ambrosio, arrivato anche vicino al gol, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, così come tutti i subentrati. Simone Inzaghi porta a casa un 7 pieno, la sua squadra ora fa paura.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati