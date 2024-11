Verona-Inter, da Lautaro Martinez a Calhanoglu: tutti i nodi di Inzaghi

Mancano poco più di due giorni a Verona-Inter e Simone Inzaghi cerca di scogliere tutti i suoi dubbi. Quelli legati a Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu non sono gli unici.

IL RIENTRO – Tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali non è mai facile, soprattutto quando ad attenderti è un anticipo in trasferta da affrontare con un uomo in meno a causa di un infortunio. Questa è la sintesi nerazzurra a due giorni da Verona-Inter, match della tredicesima in programma alle ore 15.00 di sabato. Simone Inzaghi è tornato ad Appiano Gentile a lavorare con i suoi uomini (con l’aggiunta di un ospite d’eccezione) e riflette attentamente sulle mosse migliori in vista della partita allo Stadio ‘Marcantonio Bentegodi’. Il mister piacentino ha una serie di nodi da sciogliere, non solo quelli principali che portano il nome di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Verona-Inter, tutte le incognite di Inzaghi

ATTACCO – Lautaro Martinez è di nuovo a disposizione dell’Inter, anche se reduce da uno dei suoi consueti e dispendiosi viaggi transoceanici e da due titolarità consecutive con la maglia dell’Argentina. Tutti fattori che portano ad immaginare una panchina per il capitano nerazzurro in Verona-Inter, se non fosse per i due gol messi a segno con l’albiceleste. Inzaghi, dunque, è posto di fronte a un bivio: sfruttare il positivissimo trend in Nazionale di Lautaro Martinez o risparmiarlo dal primo minuto tenendo in considerazione la sua condizione fisica? L’allenamento di domani, vigilia di Verona-Inter, saprà certamente dare qualche indizio in più al mister piacentino, noto comunque per la sua cautela.

CENTROCAMPO – L’attacco non è l’unico punto interrogativo di Verona-Inter per Inzaghi. Dopo le novità emerse sulle condizioni fisiche di Calhanoglu, la sua presenza continua ad essere in dubbio. Il problema muscolare del centrocampista turco non preoccupa particolarmente, ma la sua incolumità va protetta soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Lipsia. Ecco allora che dalla panchina fa capolino Kristjan Asllani, vice naturale in cabina di regia del turco. Le incognite a centrocampo non sono finite qui per Inzaghi, che come spesso accade arriva alla vigilia di ogni match col solito ballottaggio sulla fascia. Denzel Dumfries o Matteo Darmian a destra? Il rientro di Carlos Augusto potrebbe indurre a pensare alla titolarità per l’italiano, non più costretto a subentrare come jolly in caso di bisogno dall’altra parte.