Verona, due titolari saltano Cagliari: a rischio anche la sfida con l’Inter

L’Hellas Verona dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti in vista del doppio impegno cruciale contro Cagliari e Inter.

ASSENTI – Attraverso una nota ufficiale, il Verona ha comunicato che Pawel Dawidowicz non sarà disponibile per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma nel weekend. Il difensore polacco ha riportato un problema muscolare durante la gara persa all’Olimpico contro la Roma e resterà ai box per il prossimo turno. La sua presenza per la sfida successiva, sabato 3 maggio a San Siro contro l’Inter, è attualmente in forte dubbio. Oltre a Dawidowicz, resta da valutare anche la situazione dell’attaccante Casper Tengstedt, ancora impegnato in un lavoro personalizzato di recupero. Il danese sta cercando di tornare a disposizione ma, al momento, non è chiaro se riuscirà a rientrare in tempo per il match contro i nerazzurri.

Verona prima del Barcellona, la gestione delle forze sarà fondamentale

A RISCHIO – La gara contro l’Inter rappresenta un appuntamento delicatissimo per entrambe le squadre. Il Verona, in piena lotta per la salvezza, dovrà cercare punti pesanti contro un’Inter che, dal canto suo, sarà chiamata a non perdere terreno nella corsa scudetto, in una settimana già segnata dalla semifinale di Champions League contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, sfideranno proprio il Verona prima della semifinale di ritorno in casa contro il Barcellona.