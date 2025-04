Verona, cambio obbligato dopo 28′ col Cagliari: alla prossima l’Inter

Il Verona ha dovuto effettuare un cambio obbligato contro il Cagliari dopo appena ventotto minuti di partita. E alla prossima sfiderà l’Inter.

FORFAIT – Tegola per Paolo Zanetti e il Verona che dopo ventotto minuti di partita al Bentegodi contro il Cagliari deve effettuare il cambio obbligato di Tomas Suslov. Il talentuoso centrocampista sloveno, rientrato da poco peraltro dopo un pesante infortunio, è dovuto nuovamente uscire ma per problemi fisici. Al posto di Suslvo è entrato Rares Burnete. Ovviamente le sue condizioni dovranno essere rivalutate in vista della partita contro l’Inter, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio San Siro. Inoltre, la formazione sarda si è portata in vantaggio poco dopo il cambio di Suslov con la rete dell’eterno Leonardo Pavoletti.

Suslov in dubbio per la partita tra Inter e Verona

PROSSIMO INCONTRO – Alla prossima giornata, la trentacinquesima, il Verona sfiderà appunto l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, dopodomani giocherà contro il Barcellona nelle semifinali di andata di Champions League. Poi sarà nuovamente Serie A, dove l’Inter deve adesso inseguire il Napoli avanti di tre lunghezze. Suslov sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico del Verona. Peraltro, lo sloveno era, insieme al difensore Coppola (ancora in campo), uno dei due diffidati tra gli scaligeri.