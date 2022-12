Veron: «Serie A, argentini carichi! Aprono porte ad altri con stesso sogno»

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato anche dei giocatori argentini di club di Serie A presenti ai Mondiali.

ARGENTINI – Queste le parole da parte di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24. «Che giocatori argentini ritroviamo in Serie A dal punto di vista emotivo e della carica dopo i Mondiali vinti (alcuni protagonisti come Angel Di Maria in finale, alcuni meno come Paulo Dybala e Lautaro Martinez)? Io non ritengo che non siano stati protagonisti perché alla fine sei stato quasi un mese o di più in un gruppo dove tutti hanno lasciato o lasciano la propria impronta avendo o non avendo tanti minuti. E alla fine credo che ritrovano, per me, dei ragazzi che si sono tolti una soddisfazione enorme dopo 36 anni, credo. Quindi ritroveranno, per me, ragazzi carichi con molta voglia di giocare, di dimostrare perché sono campioni del mondo. E spero che continuino in quella maniera perché alla fine sono dei ragazzi che aprono le porte per altri che hanno lo stesso sogno oggi in Argentina».