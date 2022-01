Veron consiglia: «Dybala e Lautaro Martinez si completano! Julian Alvarez…»

Veron dice la sua sugli attaccanti argentini Dybala e Lautaro Martinez in vista di Inter-Juventus. Nell’intervista rilasciata al giornalista Ramazzotti per il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’ex centrocampista nerazzurro consiglia il nome di Julian Alvarez

ATTACCANTI ARGENTINI – Dopo aver parlato in generale di Inter-Juventus (vedi prima parte dell’intervista, ndr), Juan Sebastian Veron si esprime sui connazionali Lautaro Martinez e Paulo Dybala (vedi focus, ndr) come possibili uomini-chiave della finale di Supercoppa Italiana: «Certo. Hanno caratteristiche diverse, ma sono spesso decisivi con le loro prodezze. Non a caso da anni sono punti di forza delle rispettive formazioni. Soprattutto Dybala, che è lì da più tempo. Lautaro Martinez è più un centravanti, Dybala più una seconda punta o un trequartista. Per me si completano alla perfezione e possono essere il futuro dell’Argentina».

NUOVO TALENTO – Infine, Veron, incalzato dal collega Andrea Ramazzotti in chiusura di intervista per il Corriere dello Sport, dà un consiglio di mercato su un altro talento argentino già seguito dall’Inter: «Julian Alvarez è un gradino sopra tutti. Per quello che ha dimostrato nel River Plate, credo si sia meritato un’occasione di giocare in un grande club europeo. In Europa è tutto diverso, soprattutto nelle principali leghe, ma secondo me lui è pronto». Questo è il consiglio di Veron, l’Inter saprà coglierlo prima che sia troppo tardi?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

