Veron su Chivu: «Dall’Inter scelta coraggiosa! Dico di fidarsi»

Juan Sebastian Veron, ex calciatore dell’Inter, ha indicato il suo punto di vista in merito alla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu. Un ragionamento che tiene conto di un aspetto.

LA VALUTAZIONE – Juan Sebastian Veron ha parlato, a margine della Milano Football Week, anche dell’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. L’ex calciatore nerazzurro si è pronunciato in questi termini sul punto, come riportato da TMW: «Non ho visto tante partite, la verità è che non so come lavori. Ad ogni modo, ritengo che una società come l’Inter abbia preso una scelta e fatto una ricerca in base a come lavora, a come si rapporti col gruppo. Una scelta che è coraggiosa, forse qualcuno si aspettava qualcuno con più esperienza, ma che alla fine proviene da una buona dirigenza, per cui ci si affida a quello che pensa sia giusto».

Chivu sarà il prossimo allenatore dell’Inter: il giudizio di Ganz

IL RAGIONAMENTO – A parlare della decisione dell’Inter è stato anche Maurizio Ganz, che si è così espresso a Sky Sport sul punto: Si tratta di una scelta dovuta perché Chivu ha allenato le giovanili dell’Inter, con ottimi risultati, e ha quest’anno salvato il Parma. È anche una scelta coraggiosa, magari qualcuno si aspettava un allenatore diverso, ma penso che alla fine sia stata una decisione giusta da parte di Marotta e dei dirigenti nerazzurri