Vernidub (All. Sheriff): «Inter? Non ci penso. Siamo dove meritiamo»

Jurij Vernidub – allenatore dello Sheriff Tiraspol – ha parlato a TCB, emittente della Transnistria, dopo il ritorno dalla vittoriosa trasferta di Madrid. Il tecnico della squadra moldava ha detto la sua anche sulla prossima sfida contro l’Inter.

UNA PARTITA ALLA VOLTA – Jurij Vernidub – allenatore dello Sheriff – ha parlato della storica e prestigiosa vittoria contro il Real Madrid. Rispondendo anche una domanda sulla prossima sfida di Champions League contro l’Inter: «Siamo dove meritiamo di essere. Quando siamo partiti per la Spagna e parlavamo di voler vincere, ci guardavano tutti come se fossimo pazzi. Ma l’importante è crederci. Se credi in te stesso e nella squadra, allora andrà tutto bene. Adesso non penso alla prossima partita contro l’Inter, perché abbiamo una partita importante in campionato prima della pausa per le nazionali. Solo allora potremo parlare di quali siano le nostre aspettative».