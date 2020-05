Vernazza: “Inter più ricca, ma attacco da rifare: servono idee”

Sebastiano Vernazza sulla “Gazzetta dello Sport” sottolinea la situazione delicata dell’attacco dell’Inter nel prossimo anno.

ADDIO ICARDI – Fine di un’epoca e di un tormentone. L’Inter ha chiuso la cessione definitiva di Mauro Icardi al Psg e si è liberata del problema che aveva complicato la scorsa stagione ai limiti dell’irreparabile. È ingiusto e cinico ridurre Icardi a fastidio e stappare le migliori bottiglie per festeggiarne la vendita, parliamo del centravanti che ha tenuto viva l’Inter negli anni del post Triplete: 124 gol in 219 partite, numeri mostruosi. I “comportamenti”, come direbbe Luciano Spalletti, hanno però inciso più delle reti. Così è andata e amen. Dall’addio a Icardi l’Inter dovrebbe ricavare 50 milioni in contante più 8-10 di bonus, legati a parametri vari. Non è molto, se pesiamo l’affare con la bilancia di due o tre anni fa, quando su Icardi splendeva il sole e il prezzo di Maurito sfondava la soglia dei cento milioni . È abbastanza, se guardiamo al calcio di oggi, “depauperato” dall’emergenza coronavirus, e se valutiamo quanto fosse prioritario chiudere il capitolo.

FORSE ADDIO TORO – All’orizzonte si profila poi un altro distacco: da mesi il Barcellona bussa alla porta per Lautaro Martinez. Trattativa lunga, l’Inter come è giusto cerca di ottenere il massimo, ma il negoziato è destinato a buon fine. È Leo Messi a volere Lautaro e il ragazzo non vede l’ora. L’argentino è blindato da una clausola di 111 milioni, però certe cifre oggi non sono più realistiche. A 70-80 milioni, con uno o due giocatori a conguaglio, si dovrebbe chiudere. Se così andrà, l’Inter si scoprirà molto liquida, con un tesoro di circa 150 milioni di euro, una decina dei quali dovrebbero essere ricavati con Perisic.

ATTACCO DA RIFARE – Inter danarosa, piena di contante, obbligata però a rifare l’attacco. Ciao Martinez e cari saluti a Sanchez, perché salvo sorprese il cileno ritornerà allo United. A quel punto rimarrebbe soltanto Lukaku, considerato che il giovane Esposito dovrebbe andare via in prestito per accumulare esperienza. Serviranno altre due punte forti più una di scorta. Marotta e Ausilio hanno provato a comprare nel discount dei cannonieri a parametro zero, ma per ora, come nel 2019 con Dzeko, non hanno avuto fortuna. Mertens ha illuso i nerazzurri, sembrava tutto fatto, poi ha rifirmato con il Napoli. Il Chelsea ha esercitato con Giroud il diritto di rinnovo automatico per un’altra stagione e ha tolto dal limbo dei giocatori “vaganti” il francese che piace a Conte. Il Psg perderà Cavani, l’uruguaiano è a fine contratto e può “vendersi” al miglior offerente. Il problema è che l’Inter non sembra essere il miglior offerente perché oltre i 7-9 milioni bonus inclusi, gli ingaggi top di Lukaku ed Eriksen, Marotta e Ausilio non possono andare. Cavani a Parigi guadagna 12 milioni netti, ha 33 anni e non è detto che trovi chi gli ridia quei soldi, ma oggi l’Atletico Madrid è segnalato in pole per prenderlo. Se ci allarghiamo ai vincolati, Timo Werner del Lipsia, altro obiettivo, pare avviato verso il Liverpool.

SOLDI E IDEE – L’Inter è ricca, ma rischia di ritrovarsi con un attacco impoverito a fronte di un mercato difficile: scarseggiano le punte d’alto livello disponibili o accessibili. Siamo alle soglie di giugno, c’è tutto il tempo, Marotta e Ausilio avranno le idee chiare. Non sarà facile però, perché le due stagioni, quella che va completata e il 2020-21 che dovrà partire, si salderanno. Per evitare tira e molla come quelli su Dzeko e Lukaku un anno fa, e per dribblare la fretta dell’ultimo minuto, non c’è che un modo: anticipare. Una grande società si muove prima e questo Marotta lo sa.