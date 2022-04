Verdi sicuro: «L’Inter la più forte d’Italia. Contro loro l’unica gara sbagliata»

Simone Verdi, nel post Udinese-Salernitana su Dazn, ha parlato delle avversarie incontrate dai campani. Sull’Inter, il mattatore della Dacia Arena, non ha alcun dubbio

SQUADRA FORTISSIMA − Verdi non ha dubbi su quale sia l’avversaria più forte mai affrontata in questo campionato: «L’unica partita che abbiamo sbagliato da quando è arrivato mister Davide Nicola è stata quella di San Siro con l’Inter quando abbiamo perso 5-0. Per me sono la squadra d’Italia più forte per rosa e tutto. Poi con le altre ce la siamo giocata, ora stiamo raccogliendo punti importanti e dobbiamo andare avanti così».