Verdi, infortunio a cinque giorni da Inter-Verona: le prime sulle condizioni

Il Verona ha trovato la seconda vittoria in questa Serie A proprio prima dell’Inter, battendo poco fa 2-0 la Cremonese (vedi articolo). Si è però fatto male Verdi, che peraltro era subentrato nella ripresa.

NUOVO STOP – Simone Verdi è entrato in campo al 66’ di Verona-Cremonese, al posto di Yayah Kallon, ma non ha finito la partita. Nei minuti di recupero l’ex Milan ha sentito un fastidio muscolare, lasciando i suoi in dieci per gli ultimi istanti visto che i cambi erano finiti. «Ha sentito una fitta», ha detto in conferenza stampa Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas. Condizioni di Verdi dunque da valutare, a cinque giorni da Inter-Verona (sabato ore 20.45).