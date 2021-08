Venturato: «Nandez-Inter? Non quinto ma ha un vantaggio. Punte restano»

Venturato, ex allenatore del Cittadella fino a poco meno di due mesi fa, ha parlato di Nandez all’Inter nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24. Secondo lui l’uruguayano non può fare l’esterno a tutta fascia.

NIENTE CAMBIO – A Roberto Venturato non convincono le voci di cessione per le punte dell’Inter (vedi articolo): «Joaquin Correa è un giocatore, secondo me, abbastanza diverso rispetto a Lautaro Martinez. Però l’allenatore lo conosce molto bene, può abbinarsi a un giocatore di riferimento come Romelu Lukaku. Come caratteristiche mi pare siano due giocatori abbastanza diversi. Difficile pensare, dopo lo scudetto, che i due attaccanti dell’Inter possano andare via».

IL NOME PRIORITARIO – Venturato descrive Nahitan Nandez: «Sinceramente non l’ho mai visto giocare da quinto come gioca Simone Inzaghi, o come ha giocato Antonio Conte l’anno scorso. Poi è un giocatore che ha una grande corsa e capacità di inserimento: può adattarsi ed esprimere la sua qualità. Però mi sembra che abbia più capacità di inserimento centrali, che trova anche la porta. Avere giocatori che sappiano adattarsi, e interscambiarsi nei movimenti, è un vantaggio e una cosa che a me piace molto».