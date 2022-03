Ventura: «Via Dybala, i segnali c’erano. All’Inter? Un problema nel 3-5-2»

Ventura, intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, ha commentato la decisione di Dybala di non rinnovare il contratto con la Juventus. L’ex CT dell’Italia ha parlato di un suo ipotetico approdo all’Inter.

FUTURO JOYA − L’intervento di Gian Piero Ventura sul mancato rinnovo di Paulo Dybala e sulle voci che lo vorrebbero all’Inter a parametro zero: «L’addio alla Juventus? I segnali andavano da tempo in questa direzione… quando c’è la volontà di rinnovare si fa presto. Credo si sia rotto il feeling e che abbia avuto offerte più gratificanti. Dybala all’Inter? Non mi stupirei. Ma con Simone Inzaghi nel 3-5-2 diventerebbe un problema».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo