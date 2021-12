Ventura: «Salernitana-Inter? Prima Venezia. Con i nerazzurri, dura però…»

L’ex CT della Nazionale, Gian Piero Ventura, ritiene che la Salernitana prima di pensare all’Inter dovrà sfidare il Venezia. L’allenatore non dà nulla per scontato

PROSSIME GARE − «La Salernitana ha avuto delle difficoltà ma non è l’unica in questo campionato visto che nonostante le tante sconfitte è ancora a 4 punti dalla salvezza. È chiaro che più passa il tempo è più è difficile, il problema di giocare con l’Inter ora è secondario, diventa fondamentale la sfida dopo la sosta contro il Venezia. È ovvio che se perdi con l’Udinese e poi in casa col Venezia i discorsi cambiano, con l’Inter sarà molto difficile ma non è scritto da nessuna parte che tu non possa fare risultato con queste squadre».

Fonte: tuttosalernitana.com