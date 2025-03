Ventura gufava: «Pressioni? Pensate alla faccia di Inzaghi col Monza!»

Ventura evidentemente tifa per la vittoria dello scudetto del Napoli e ha gufato tantissimo durante l’ultimo Inter-Monza. Così su Inzaghi.

LOTTA A TRE – L’ex CT della Nazionale azzurra, Gian Piero Ventura, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della classifica in campionato e anche del prossimo scontro del Napoli a Venezia: «Il Napoli deve guardarsi dall’Atalanta che è uscita dalle coppe, ma comunque vada il Napoli dovrà essere orgoglioso del percorso fatto. Le prime tre della classifica con la difesa a tre? Viene da ridere quando sento che con questo modulo non si può vincere. Conte ha vinto giocando sia a quattro che a tre, ciò che conta sono le idee e le motivazioni. Il Penzo di Venezia? Il Venezia gioca a calcio pur essendo nelle zone basse di classifica. E’ una squadra che ha convinzione, altrimenti non avrebbe pareggiato a Bergamo. La partita è alla portata del Napoli, ma le insidie ci sono tutte perché si gioca a mezzogiorno e l’avversario è ben organizzato».

CI CREDEVA – Poi Ventura, che tifa fortemente per lo scudetto al Napoli, ha provato probabilmente a gufare l’Inter contro il Monza una settimana fa. Il suo pensiero: «Pressione di giocare dopo? La pressione l’avverti, ricordo che quando Inzaghi aveva l’obbligo di battere il Monza e va sotto di due goal aveva la faccia di chi pensava che avrebbe perso lo scudetto».