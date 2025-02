Ventura presenta Napoli-Inter: «Vedo una grande incognita per Inzaghi»

Giampiero Ventura si è pronunciato sul prossimo scontro diretto al vertice del campionato tra Napoli e Inter, indicando il modo in cui le due squadre potrebbero arrivare all’incontro.

IL COMMENTO – Giampiero Ventura ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli su vari temi, tra cui la sfida del Maradona di sabato 1 febbraio tra i partenopei e l’Inter. Di seguito il commento dell’allenatore italiano sulla pelle che gli azzurri dovrebbero assumere nella sfida contro i nerazzurri: «Conte preparerà la squadra in modo che sia famelica. Credo che adotterà il 3-5-2 perché Raspadori sta facendo bene e soprattutto mancano gli interpreti per optare per il 4-3-3. Billing, che non ha fatto cose trascendentali ma non si è neanche disimpegnato male alla sua prima col Napoli, non è chiaramente come Anguissa. Poi ci saranno i 60mila del Maradona, con una voglia incredibile di far bene da parte degli azzurri».

Ventura sul momento dell’Inter pre-scontro diretto col Napoli

LA CONSIDERAZIONE – Ventura ha poi proseguito esprimendo il suo giudizio sull’Inter di Simone Inzaghi: «Ci son state partite in cui il Napoli ha aspettato, così come altre in cui ha preferito aggredire gli avversari giocando anche bene. Penso che l’Inter sia una squadra con una rosa straordinaria, ma che non sta attraversando un momento straordinario. Il vero grande problema saranno la determinazione e la ferocia con cui arriverà alla gara di sabato».