Ventura: «Inter, Inzaghi bene ma non ha vinto chissà che. Lotta titolo…»

Gian Piero Ventura, intervistato da ‘si gonfia la rete‘, ha parlato della lotta Scudetto con Inter, Napoli e Milan in corsa. Una considerazione sul tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi

BAGARRE − Ventura sulla corsa titolo: «Chi vince lo Scudetto? Chi piano piano si abitua a dover vincere. Ho visto Salernitana-Milan, una squadra come il Milan non doveva fare quel risultato, aveva la consapevolezza di dover vincere per forza invece ha perso 2 punti. Per vincere bisogna avere l’abitudine a vincere, quindi arrivare bene alle partite che contano. L’Inter ha vinto l’anno scorso ma ha perso Conte, un allenatore abituato a vincere. Inzaghi sta facendo bene ma non è che abbia vinto chissà che. Il campionato è aperto a qualsiasi soluzione».