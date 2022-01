Ventura: «Inter favorita ma campionato aperto. Inzaghi? È stato agevolato»

Gian Piero Ventura, si è espresso su Radio Marte sport live, parlando della lotta scudetto con l’Inter favorita nonostante campionato aperto. Su Inzaghi, ha un suo parere

CAMPIONATO − Ventura non ha dubbi sull’equilibrio in Serie A: «Scudetto? Chiaramente l’Inter per organico e risultati è la favorita ma c’è ancora un girone di ritorno, quindi non credo mai alle cose già definite. Basta un risultato negativo. Il Milan perde in casa con lo Spezia, il Napoli ha perso 6 punti con Empoli e Spezia, può succedere anche all’Inter. Campionato ancora aperto quindi».

ALLENATORI − Il commento di Ventura sui tecnici delle prime quattro squadre: «Chi tra gli allenatori delle prime quattro ha dato di più alla sua squadra? Tutti hanno inciso perché Gasperini lo fa ormai da 3-4 anni, Spalletti forse ha inciso più di tutti perché è entrato in una società nuova e con qualche problematica. Pioli ormai è figlio di Milanello mentre Inzaghi è subentrato ma nella squadra Campione d’Italia e con una rosa importantissima oltre che con un modo di giocare già acquisito. Per lui è stata una partenza agevolata».