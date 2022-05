Ventura: «L’Inter a Bologna aveva scudetto in mano. Rammarico per tante»

Ventura è intervenuto in collegamento con Aspettando il weekend su Sportitalia. Il giornalista indica il rammarico dell’Inter per non aver vinto il campionato, perdendo a Bologna.

IL DISPIACERE – Gian Piero Ventura, che conferma di non voler tornare ad allenare, commenta da fuori la Serie A: «Questo è il campionato del rammarico. Lo è stato sia a livello di scudetto, dove l’Inter col Bologna ce l’aveva in mano, così il Napoli che aveva una rosa straordinaria e la Juventus che se avesse battuto l’Inter sarebbe andata a tre punti dalla vetta. Al Nord lo scudetto, al Sud la salvezza. Il rammarico del Cagliari è gigantesco: sapendo che, a fine primo tempo, la Salernitana perdeva 0-3 bastava un gol per salvarsi. C’è rammarico, è una retrocessione che rischia di essere devastante dal punto di vista economico. Poi spero di no».