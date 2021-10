Ventola: «Tre rimonte Inter, da lì si vede che è grande squadra»

Per Ventola il fatto che l’Inter per tre volte abbia ribaltato il risultato, peraltro in trasferta, è un segnale su come Inzaghi abbia una grande squadra. L’ex attaccante, nel corso di Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, valuta la partita col Sassuolo e non solo.

GRANDE REAZIONE – Ci sono buoni segnali per Nicola Ventola: «L’Inter è andata in difficoltà contro il Sassuolo. Quando hai le idee di Simone Inzaghi, che a me piacciono, te la rischi: in alcune fasi della partita, soprattutto sull’1-0, Samir Handanovic ha salvato quando c’erano difficoltà. Poi, come dico sempre, Inzaghi ha fatto i cambi al momento giusto: ha tolto i giocatori giusti. Hakan Calhanoglu è l’unica nota un po’ stonata: è quel classico giocatore che devi coccolare un po’. È discontinuo, però ha le qualità: devi farlo sentire importante, magari non toglierlo qualche volta. Ne ha recuperate tre fuori casa l’Inter: lì si vede che è una grande squadra, che l’allenatore fa le scelte giuste e che c’è la panchina lunga. È la favorita».