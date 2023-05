Ventola: «Stima per Dzeko, ma ora l’Inter metta titolare Lukaku!»

Ventola chiama Lukaku titolare. Più volte è stato scelto Dzeko, che però è rimasto in panchina nelle ultime due giornate di Serie A. Alla Bobo TV l’ex attaccante dell’Inter non ha dubbi su chi dovrà essere titolare.

IN AVANTI – Questo il commento di Nicola Ventola sull’Inter: «Perdi undici partite, ma devi vedere con chi le perdi. Se le perdi contro le piccole le colpe sono di tutti, non solo sull’allenatore. Simone Inzaghi doveva stimolare la società a prendere giocatori che, contro le squadre chiuse, ti saltano l’uomo. Non è ammissibile perdere undici partite. La Lazio? L’ho vista a sprazzi, sapevo che in genere l’Inter queste partite non le sbaglia. Poi è stata troppo superiore. Stima immensa per Edin Dzeko, da settembre a novembre ha impressionato, però in questo momento ci penserei alla coppia Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. In questo momento, da quello che sto vedendo, penserei a Lukaku».