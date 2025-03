Ventola: «Scelsi l’Inter per un motivo! Tante squadre mi volevano»

Nicola Ventola ha ripercorso alcuni passi della sua carriera sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A. L’ex attaccante dell’Inter ha ricordato i suoi anni nerazzurri.

RICORDI – Nicola Ventola ricorda i suoi anni a Milano: «Inconsciamente sì e no. Capivo che c’era qualcosa di magico intorno a me. C’erano tanti talenti, numeri 10, io invece avevo una forza fisica che altri non avevano. Sapevo di essere speciale, non avevo avuto infortuni. I miei ex colleghi ti diranno che ero quasi immarcabile per la progressione che avevo, ero difficile da marcare nei primi anni di carriera. Ventola, perché scegliesti l’Inter? Avevo diverse scelte: Juventus, Milan e tanti mi volevano conoscere. Mi stimavano e dicevano di voler ingaggiarmi. C’era anche la Roma, Totti mi chiamava tutti i giorni perché lui ha imbucate magiche e io avevo la velocità. Io scelsi l’Inter perché aveva il giocatore più forte al mondo. Avevano appena preso Baggio, c’era Pirlo. Vedevo l’Inter come la squadra del futuro, non è stato così ma feci la scelta per questo motivo. Non consideravamo l’estero a quel tempo, un giorno mi arrivò una telefonata ed era Vialli. C’era veramente Gianluca che mi corteggiò per andare al Chelsea, io educatamente rifiutai perché avevo scelto l’Inter. Ventola, che ricordi hai del primo anno? Con quella squadra in nerazzurro non entrammo neanche nelle coppe, cambiammo quattro allenatori. Lo spogliatoio comunque era incredibile, legai con tantissimi. Ci furono discussioni, avevano ragione i grandi come Cholo Simeone e Baggio. Non dovevamo essere egoisti, da giovane ho sbagliato»