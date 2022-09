Ventola: «La Roma arriva meglio dell’Inter alla partita. Su Zhang…»

Nicola Ventola ha rilasciato un’intervista a Romanews24.net. L’ex Bari e Inter ha parlato riguardo la sfida di San Siro, prevista per sabato tra i nerazzurri e la Roma, nonché di Dybala e della gestione Zhang.



FACCIA A FACCIA – Nicola Ventola si esprime su chi è favorito fra Inter e Roma per sabato: «Alla partita arrivano meglio i giallorossi nonostante la sconfitta rimediata contro l’Atalanta. L’Inter sta attraversando un periodo di transizione negativa legato ad una carenza di risultati figli di una crisi d’identità, ma resta comunque temibile. La Roma ha messo in mostra alcuna lacune in fase difensiva, specie per il mancato apporto del centrocampo in interdizione. Davanti ha tanta qualità, alimentata da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, e può mettere in difficoltà chiunque. Nel complesso sono due squadre che esprimono un buon calcio e sono sicuro che si affronteranno a viso aperto».

IL MANCATO ARRIVO – L’Inter fra te giorni troverà Dybala da avversario, anche se è in dubbio (vedi articolo). Ventola commenta il sorpasso in estate della Roma: «I calciatori di qualità sono sempre utili, specie se, come nel caso dell’Inter, negli ultimi anni se ne sono persi molti, Ivan Perisic su tutti. Ai nerazzurri manca proprio l’elemento in grado di creare superiorità numerica attraverso i dribbling e l’imprevedibilità e Dybala sarebbe stato utilissimo in tal senso».

QUALE FUTURO? – Uno dei temi principali di oggi è il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter (vedi articolo), con Suning al centro di tante voci di cessione. Da Ventola un breve giudizio su Zhang: «Resterà? È normale che nell’ultimo periodo si siano riscontrati dei problemi nel rinforzare la squadra considerate le criticità economiche in cui versa l’Inter. Non sono a conoscenza delle velleità del presidente Zhang, dunque non mi sbilancio; posso solamente dire che questo stallo non fa bene all’ambiente».

Fonte: romanews24.net – Alessandro Falzano