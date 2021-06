Ventola: «Playstation, che ricordi con Recoba in Coppa UEFA»

Nicola Ventola è un grande appassionato di videogiochi. Ai tempi dell’Inter giocava spesso contro l’uruguaiano Recoba. Alla “Bobo TV” l’ex attaccante condivide un ricordo particolare.

VIDEOGIOCHI – Nicola Ventola apre il baule dei ricordi, parlando di Playstation e videogiochi. In particolare, l’ex attaccante ricorda una sfida epica contro un compagno ai tempi dell’Inter, in un’occasione importante. Era infatti la sera prima della semifinale di ritorno della Coppa UEFA 2001/02, in cui l’Inter venne eliminata dal Feyenoord. Ecco i ricordi dell’ex attaccante: «Playstation? Mi piaceva giocare a ISS PRO col Chino, Alvaro Recoba. Mi ricordo la sera prima della semifinale di Coppa UEFA col Feyenoord, a Rotterdam. Se non mi avessero fermato, sarei ancora lì a giocare».