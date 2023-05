Ventola: «Napoli, giocato come Manchester City e devastato l’Inter!»

Ventola analizza Napoli-Inter e spiega il proprio punto di vista pensando alla finale di Champions League che i nerazzurri dovranno disputare contro il Manchester City. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore intervenuto in diretta a Bobo Tv.

RIPARTENZA – Nicola Ventola dice la sua sulla prestazione dell’Inter al “Diego Armando Maradona”: «Vedendo il primo tempo di Napoli-Inter la prima cosa che mi è venuta in mente è che i partenopei giocano un po’ come il Manchester City. Nel senso che non gliene frega niente di come gioca la squadra avversaria. È vero che quella dell’Inter era una formazione con tanti cambi post Champions League però ho visto un Napoli che l’ha presa seriamente e giocava. Quello che penso l’Inter debba fare col Manchester City è avere la capacità di ripartire. Nel primo tempo contro il Napoli non l’ha mai fatto. Questo mi ha fatto un po’ pensare alla finale di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti ha devastato l’Inter in tutto e per tutto. C’è stata l’espulsione di Roberto Gagliardini evitabile e tanti giocatori che giocano poco quindi ci può stare la sconfitta. Però sono rimasto sorpreso dalla serietà con cui il Napoli ha giocato. C’è stata una superiorità del Napoli in tutte le fasi della partita. Però l’Inter nelle prossime ultime due partite di campionato qualche punto lo deve fare ancora. Pronostico della finale di Coppa Italia? Dico che vince la Fiorentina per 2-1».