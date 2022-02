Ventola: «Napoli-Inter da tripla. Liverpool? Così puoi mandarlo in tilt!»

Nicola Ventola, sulla Bobo TV, ha commentato la gara Napoli-Inter, in programma alle 18. Match equilibrato con risultato impronosticabile, mentre per il Liverpool in Champions League c’è un vantaggio.



EQUILIBRIO − Per Nicola Ventola gara da tripla al Maradona: «Napoli e Inter sono due certezze. Ci saranno delle fasi di gioco in cui avranno sicuramente la meglio o l’una o l’altra ma si tratta di due squadre ben rodate. È una gara aperta a tutti e tre i risultati, chi sarà bravo a sfruttare le fasi di gioco vincerà la partita».

LA COPPA – Ventola prosegue sulla Champions League: «Il Liverpool le partite che ha perso quest’anno è quando lo fai innervosire. Di occasioni ne avrà sempre, sappiamo che è più forte dell’Inter e ha giocatori più esperti, però se li fai innervosire è una squadra che può andare in tilt. E quando va in tilt puoi fargli male, anche se quei tre davanti sono dei fenomeni».