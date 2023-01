Ventola: «Milan mai entrato in campo, Dzeko fantastico. Merita rinnovo»

Nicola Ventola ha parlato del successo dell’Inter e della clamorosa caduta del Milan. Questo è stato l’intervento dell’ex calciatore in diretta su Twitch con la BoboTV.

DELUSIONE – Nicola Ventola si è dimostrato perplesso sul momento del Milan. L’ex calciatore ha anche parlato di Edin Dzeko e dell’Inter su Twitch con la BoboTV, dicendo: «Seconde palle mai prese, passaggi semplici sbagliati, uno contro uno persi, non c’è un giocatore del Milan entrato in partita bene. All’Inter è riuscito tutto, il primo gol bello da vedere. Dzeko è stato fantastico, il suo passaggio per Barella è perfetto. Deve per forza rimanere e la dirigenza lo deve assolutamente rinnovare».