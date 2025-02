Ventola: «Milan difesa e ripartenza. Risultato che sta stretto all’Inter!»

Ventola era tra i “vip” presenti a San Siro nel corso del derby pareggiato 1-1 tra Milan e Inter. L’ex calciatore nerazzurro durante la puntata di “vivaelfutbol” su Twitch ha espresso la sua opinione a riguardo.

UNA DIFESA E CONTROPIEDE – Nicola Ventola analizza la partita pareggiata a San Siro, sottolineando l’atteggiamento dei rossoneri e i punti persi dall’Inter nonostante le tantissime occasioni create. Ma sottolinea anche quello che secondo lui si tratterebbe di un errore dell’estremo portiere nerazzurro: «Il Milan ha affrontato la partita con la consapevolezza di scendere bene in campo, aspettare l’Inter dietro e ripartiva ed è così che è arrivato il primo gol dove Sommer poteva fare anche qualcosa in più. L’Inter ha meritato il pareggio, poteva fare meglio anche se Inzaghi ha azzeccato i cambi. Alla fine il risultato sta stretto all’Inter, sono due punti persi. Non mi sento di criticare il Milan, ma neanche l’Inter perché ha avuto le sue occasioni».