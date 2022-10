Ventola: «Lukaku, pace fatta con lo stadio! Chi giocherà con Brozovic?»

Nicola Ventola, ex giocatore dell’Inter, intervenuto nel corso della BoboTV, ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku e dell’importanza del ritorno di Marcelo Brozovic.

PACE FATTA – Ventola ha parlato così del ritorno dell’attaccante belga e non solo: «Per Romelu Lukaku era importante riappacificarsi con lo stadio e dopo il gol difatti è andato sotto la curva, quindi secondo me riparte adesso il ritorno di Lukaku che ha ancora tanta strada da fare. La vittoria contro il Viktoria Plzen non fa testo. Io sono curioso chi tra Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan giocherà, perché adesso che rientra Marcelo Brozovic e la squadra sta bene, secondo me migliorerà ancora di più e non lo metto in discussione, poi però sarò curioso di vedere le scelte di Simone Inzaghi. Con un Federico Dimarco in questo stato io lo lascerei sulla fascia e non lo metterei dietro come braccetto di difesa».