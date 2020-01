Ventola: “Lautaro Martinez mi fa impazzire! Inter ancora gap, mercato…”

Ventola è ospite dell’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini. L’ex attaccante, ora commentatore per DAZN, ha elogiato Lautaro Martinez e si è espresso sulle prospettive dei nerazzurri per la seconda parte di stagione, in chiave mercato e non solo. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it presso la sede della Lega Serie A a Milano.

I MIGLIORI – A Nicola Ventola viene chiesto di indicare gli attaccanti più forti della Serie A, sia attuali sia del passato, e di nomi sull’Inter ce ne sono parecchi: «Lautaro Martinez mi fa impazzire, ha margini di miglioramento impressionanti ed è fortissimo. Poi Cristiano Ronaldo e ovviamente Romelu Lukaku. Dei grandi attaccanti con cui ho giocato Ronaldo è stato il migliore, quello che gli ho visto fare in allenamento non aveva senso. Senza mancare di rispetto a nessuno era cento volte meglio degli altri».

LOTTA APERTA – Ventola poi si esprime sulla corsa per vincere la Serie A, senza sbilanciarsi su chi vincerà per scaramanzia: «Con il cuore direi un nome ma non lo dico (presumibilmente si riferisce all’Inter, ndr), quindi dico ancora Juventus. L’Inter ha ancora un gap da colmare, non faccio nomi ma serve gente a centrocampo come numero ed esperienza, specie per la Champions League. L’Inter sta facendo benissimo, si possono fare solo complimenti».