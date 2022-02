Ventola: «Lautaro Martinez? Gestione sbagliata. Cambio al 60′ fastidioso»

Nicola Ventola, dopo aver analizzato Napoli-Inter (vedi articolo), ha voluto dire la sua su Lautaro Martinez. L’ex attaccante nerazzurro, da Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, è critico nei confronti della gestione di Simone Inzaghi.

GESTIONE DA RIVEDERE − Nicola Ventola non ha dubbi sul numero 10 dell’Inter e critica i cambi di Simone Inzaghi: «La gestione di Lautaro Martinez è sbagliata al momento, perché il giocatore sa che al 60′ viene sempre cambiato. Questo mentalmente dà fastidio a un attaccante, inconsciamente la sente questa roba. Ha quest’ansia di restare in campo solo sessanta minuti, questa roba fissa e schematica non ci deve stare».