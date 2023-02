Ventola: «Lautaro Martinez devastante! Inzaghi può ancora crescere»

Ventola vede ancora margini di crescita per Inzaghi e l’Inter, all’indomani della vittoria per 1-0 nel derby col Milan. Alla Bobo TV l’ex attaccante nerazzurro elogia particolarmente Lautaro Martinez e Skriniar.

MOLTO MALE – Nicola Ventola condanna Stefano Pioli: «Non me l’aspettavo, però è stata una grande delusione il Milan. Per l’approccio e soprattutto per come aveva preparato la fase di non possesso. Ha messo Divock Origi su Hakan Calhanoglu, i braccetti andavano che era una meraviglia e Alessandro Bastoni aiutava Federico Dimarco. Non mi è piaciuto l’approccio, si vede che era un’improvvisazione in un momento delicato. Per la prima volta non mi è piaciuto Pioli nel post partita, che ha difeso la sua scelta e la riproporrà. Siccome è intelligente capirà che non è una scelta che paga. L’Inter ha una rosa migliore, però non c’è una rosa del Milan a cui posso dare la sufficienza. E l’allenatore ci ha messo del suo in questo derby».

I MIGLIORI – Ventola indica chi ha fatto meglio nell’Inter: «Lautaro Martinez devastante. Poteva fare tre gol, però sempre le scelte giuste. Mi è piaciuto tantissimo anche Milan Skriniar, che non era facile giocare in questa situazione. Devo dire che non mi è piaciuto tantissimo il post partita di Simone Inzaghi, che se l’è cantata da solo dicendo che ha perso solo con l’Empoli. L’Inter deve ancora crescere, è stata una grande vittoria ma può fare ancora di più».