Ventola: «Involuzione Inter, Inzaghi in confusione. Malcontento?»

L’involuzione dell’Inter è evidente, tolti gli errori arbitrali della scorsa sera contro la Juventus. Nicola Ventola non riesce a capire la situazione in casa nerazzurra, lo espone sulla BoboTV.

INVOLUZIONE – L’Inter non è cresciuta, nemmeno migliorata. Nicola Ventola lo espone in questo modo: «L’Inter sta vivendo un’involuzione totale, nessun giocatore è da sufficienza. Stai giocando Inter-Juventus, capisco la pressione dei primi minuti ma non è possibile così. I bianconeri hanno meritato di vincere, c’è stata fatica in tutti i reparti e non capisco cosa sta succedendo. Non vorrei che ci fosse qualche malcontento per le non scelte di Inzaghi in attacco, a centrocampo e in difesa. Stai perdendo 1-0, giochi solo a cross togli Lukaku per Correa? L’allenatore è in confusione nella gestione, nelle decisioni. Rischi di non arrivare tra le prime quattro».