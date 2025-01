Ventola: «L’Inter è l’unica squadra in Italia a saper fare questo!»

Ventola ha commentato la vittoria dell’Inter sul Venezia. A detta sua, i nerazzurri hanno una capacità unica in campionato.

SQUADRA IN CONTROLLO – A commentare la vittoria di domenica pomeriggio tra Venezia e Inter ci ha pensato Nicola Ventola. L’ex giocatore, oggi opinionista per “Viva El Futbol” con Adani e Cassano, ha analizzato le capacità della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter deve saper chiudere le partite altrimenti rischi, ma ti dà sempre la sensazione di dominio. Ma appunto se non fai il secondo gol, mettiamo caso che Busio non prende il palo e fa 1-1, alla fine la partita rischi di pareggiarla. Ma l’Inter controlla le partite, mi sembra l’unica squadra del nostro campionato a farlo».