Ventola: «Inter, Udinese non facile. Ecco chi spicca secondo me»

Prima di Inter-Udinese, Nicola Ventola da ex nerazzurro ha parlato ai microfoni di Udinese TV, presentando la partita di questa sera

FORZA DEL GRUPPO – Nicola Ventola ha analizzato in questo modo Inter-Udinese di questa sera: «Non è facile, l’Udinese ha un allenatore molto bravo che mi ha sorpreso. È una squadra fisica che crea tanto. Anche quando ha perso ha sempre avuto una proposta di gioco, quindi sarà una partita molto difficile per la partita. Mi ha sorpreso tanto il collettivo, non dico un nome che spicca sugli altri. Sarebbe facile dire Beto o Success, secondo me però è il gruppo a fare la forza di questa squadra».