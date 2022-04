Ventola: «All’Inter stanno tutti bene, ritrovato un grande fondamentale»

Ventola, in collegamento alla Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, ha parlato dell’Inter e del suo grande stato di forma. L’ex attaccante individua nei nerazzurri un fondamentale importante.

CONDIZIONE − Nicola Ventola si concentra sullo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi: «All’Inter stanno tutti bene. Ma non solo dal punto di vista prettamente qualitativo, perché soprattutto li vedo molto bene nel recupero della palla. Nell’ultimo periodo, dal post Juventus in campionato, la squadra ha ritrovato quella voglia di un tempo. Pensavo che l’Inter potesse vincere, non con questa differenza ossia il 3-1, ma che potesse vincere contro la Roma».