Ventola: «Inter sta bene, è favorita, ma con la Fiorentina gara insidiosa»

Nella puntata di ieri della Bobo TV si è parlato anche di Inter. Nello specifico della partita di oggi Firenze. A tal proposito ha parlato Nicola Ventola.

IDEE – Secondo Nicola Ventola, Fiorentina-Inter non sarà un match facile per i nerazzurri: «Vedendo l’Inter dell’ultimo periodo e la Fiorentina sembra facile. Invece secondo me sarà una partita insidiosa. Non la vedo così facile. Sono d’accordo sul fatto che i Viola non stiano segnando molto. L’allenatore però sappiamo tutti che è bravo. Abbiamo visto la partita che può fare, come l’ha fatta con la Juventus. La squadra di Inzaghi comunque sta bene ed è favorita sempre. È una squadra ben organizzata con le idee ,quindi anche per me ha più possibilità di vincere. Non la vedo così facile, ipotizzo un 2-1 per i nerazzurri». Così Ventola sul match di stasera.