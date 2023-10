Ventola: «Inter-Roma, solo una squadra in campo! Dimarco stratosferico»

L’Inter ha vinto meritatamente contro la Roma per 1-0. Un match a senso unico, con i nerazzurri in totale dominio per tutto il match. È dello stesso avviso Nicola Ventola che, alla Bobo TV su Twitch, ha analizzato il match

ANALISI – Queste le parole di Ventola: «Inter-Roma? Solo una squadra in campo. I nerazzurri hanno avuto vita facile con i braccetti che andavano da tutte le parti. Creava gioco. La Roma? Palla lunga a Lukaku che era solo lì, i difensori recuperavano palla e ripartivano. La palla è stata tutta così sino al gol di Thuram. Una partita da parte della Roma che non si può fare: tu hai dei giocatori, sfrutta le loro caratteristiche e cerca di far male all’Inter. Una partita di due categorie diverse. Non capisco come ha preparato la Roma la partita, non ha mai attaccato, non ha mai difeso, non ha mai passato la palla a Paredes per costruire. In balia dell’Inter sia in fase difensiva che offensiva. Dimarco stratosferico nel gol e Thuram bravo. Ma la Roma non può fare una partita del genere, non ci sono alibi: devi fare molto di più, i giocatori ci sono»