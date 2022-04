Ventola: «Inter-Roma? Per costanza scelgo questa punta! Sul confronto…»

Nicola Ventola, alla Bobo Tv su Twitch, si è espresso sul duello tra Inter e Roma di sabato pomeriggio a San Siro. Qualche commento sugli attaccanti delle due squadre

DUELLO − Ventola analizza il match di San Siro: «L’Inter secondo me vincerà lo scudetto e la Roma non ce la fa ad arrivare quarta in classifica. Dei tre attaccanti: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Tammy Abraham, meglio l’inglese per costanza. Dzeko e Lautato hanno avuto qualche momento di flessione. Più costante Abraham anche se dei tre, in maniera assoluta, scelgo sempre Lautaro Martinez. La Roma può crescere quanto vuole ma se l’Inter gioca come sa vince assolutamente».