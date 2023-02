Ventola: «Inter, qualche rischio e Onana due miracoli ma ha fatto il gioco»

L’Inter ha battuto il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ventola alla Bobo TV parla brevemente di quanto la squadra di Inzaghi ha dimostrato contro i portoghesi. Di seguito il suo intervento

RISCHI MA NON TROPPI – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto a San Siro il Porto di Sergio Conceicao nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez e compagni nonostante qualche rischio hanno sempre tenuto il pallino del gioco: «Ok che l’Inter ha rischiato e Onana ha fatto due miracoli, comunque ha fatto il suo gioco. Il Porto pressava, non ha rischiato tantissimo però cercava di fare il suo gioco».