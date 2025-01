Ventola: «L’Inter se la può giocare con tutti!» Poi un pronostico

Ventola fa i complimenti all’Inter di Inzaghi dopo il grande successo in Champions League e si proietta pure al derby di Milano.

AUTOSTIMA – Nicola Ventola, insieme a Lele Adani e Antonio Cassano, ha parlato durante Viva El Futbol della grande prestazione dell’Inter contro il Monaco in Champions League. I nerazzurri hanno vinto 3-0, conquistando anche il pass diretto verso gli ottavi di finale di Champions. Le sue parole: «L’Inter ha uno status veramente importante, ti dà la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Hanno autostima, tutti si sanno muovere, contro il Monaco mi ha sorpreso veramente. Milan-Inter pronostico? Per me finisce 0-2». Proprio due giorni fa, Ventola ha parlato in esclusiva anche sui nostri canali (qui per leggere l’intervista integrale).