Ventola: «Inter, il problema è uno solo! Alcuni uomini da 5,5/6»

Ventola ha commentato la sconfitta dell’Inter sul campo della Juventus, analizzando in particolare un aspetto negativo nei nerazzurri.

IN AFFANNO – C’è anche l’intervento di Nicola Ventola a Viva El Futbol. L’ex giocatore nerazzurro, dopo Antonio Cassano e lo stesso Daniele Adani, ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro la Juventus nel derby d’Italia giocatosi domenica sera all’Allianz Stadium. A detta sua, i nerazzurri sono mancati tanto atleticamente. Tuttora vede la squadra di Simone Inzaghi stanca e meno aggressiva rispetto al solito e ciò potrebbe essere riconducibile all’età media alta dei vari giocatori interisti. Il commento di Ventola in merito al derby d’Italia: «Il problema dell’Inter è la condizione fisica di alcuni giocatori come Calhanoglu, Mkhitaryan o lo stesso Thuram. Nonostante il calo crei occasioni, ma perdi la partita. La vedo fisicamente più lenta e meno aggressiva nel recuperare palla: è questo l’unico problema dell’Inter. La Juventus cercava subito di velocizzare, senza fraseggiare o ricercare il possesso. L’Inter con alcuni uomini fondamentali sono da 5,5 o 6. Non è quella macchina dove tutti vanno. Ha creato anche in maniera affannosa». Ora sabato sera la Beneamata è chiamata immediatamente a rialzare la testa. Inoltre, dopo diverse settimane tornerà a giocare prima del Napoli. Un motivo in più per mettere pressione sugli azzurri di Antonio Conte, che domenica saranno impegnati sul campo del Como.