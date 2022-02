Ventola: «Inter, primo tempo perfetto ma Milan bravo a crederci. Cambi…»

Nicola Ventola, nel corso della Bobo Tv, ha commentato il derby Inter-Milan. Per l’ex giocatore, i nerazzurri hanno fatto bene nel primo tempo ma nella ripresa non sono riusciti a chiudere la gara anche a causa dei cambi

ANALISI − Ventola commenta anche i cambi in Inter-Milan: «Primo tempo perfetto nella riconquista della palla dell’Inter, ha costretto il Milan ad andare in difficoltà. Tutti i singoli nerazzurri bene, Sandro Tonali pazzesco. Poi le partite cambiano anche per i cambi. Solita staffetta a centrocampo nei nerazzurri, quelli del Milan sono stati più incisivi, quelli di Inzaghi hanno più fatica. L’Inter nei primi 60′ doveva chiudere la partita ma bravo il Milan a crederci».