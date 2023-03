Ventola: «Inter, contro il Porto farà bene. Diverso con le grandi»

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, per l’Inter è già tempo di pensare all’importantissima trasferta in casa del Porto. Alla BoboTV su Twitch, Nicola Ventola ha espresso la sua convinzione di vedere una prestazione diversa da parte dei nerazzurri vista la caratura dell’avversario.

PRESTAZIONE DIFFERENTE – Nicola Ventola è sicuro che l’Inter farà una grande partita martedì in Champions League: «Io sono convinto che contro il Porto farà bene. L’Inter sa attaccare bene quando ci sono più spazi. Contro lo Spezia all’ottantesimo Inzaghi ha cambiato qualcosa, ha messo la difesa a quattro. Ma il problema è la grande confusione. Le belle partite che hanno fatto sono con le squadre che attaccano tanto. Secondo me questa linearità di gioco ti fa faticare con le piccole, per questo credo che contro il Porto vedremo tutt’altro».