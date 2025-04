Ventola: «Inter di personalità, partita storica! Tutti bene in blocco»

Ventola durante l’ultima trasmissione di VivaelFutbol ha espresso la sua opinione riguardo l’ultima partita vinta dall’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco, rispondendo a dovere all’amico Cassano.

OBIETTIVO – Nicola Ventola spara verità dopo l’opinione più che discutibile di Antonio Cassano, riguardo la vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Questa partita rimarrà alla storia se l’Inter dovesse passare questo turno. Ha fatto una partita solida, di personalità, tecnicamente valida! Lascia stare il secondo tempo quando si è abbassata, non ho avuto tutta questa impressione che potesse prendere gol. Questa è l’Inter, non ti farà mai le partite di squadre che piacciono a te (rivolgendosi a Cassano, ndr). Io non mi aspettavo una vittoria a Monaco, ma soprattutto una partita così bene in blocco. Tutti hanno fatto una buona partita».