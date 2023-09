Ventola: «L’Inter ha fatto la partita perfetta col Milan! Una chiave»

Il 5-1 dell’Inter sul Milan è un risultato perfetto, secondo Ventola, che è rimasto incantato dalla prestazione della squadra di Inzaghi nel derby di sabato pomeriggio. L’ex attaccante, sulla Bobo TV, aggiunge anche cosa ha definito la stracittadina.

IL PESO – Nicola Ventola sul derby: «Secondo me Simone Inzaghi l’ha letta bene. L’Inter è già rodata, i giocatori sono quasi tutti gli stessi e, sapendo che Stefano Pioli non rinunciava a giocare, il centrocampo, che è forte, ripartiva bene. La chiave è stata mettere Marcus Thuram nell’uno contro uno con Malick Thiaw. Ancora il Milan per arrivare all’Inter deve fare strada, la partita è stata dominata in tutti i punti di vista. Era tutto leggibile, l’Inter ne ha approfittato facendo una partita perfetta: è più avanti del Milan, che non può perdere 5-1. Ma mi è piaciuto Pioli, che ha detto che non chiede scusa ai tifosi».