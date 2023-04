Ventola: «All’Inter non si capisce niente! Come può prendere Conte?»

Ventola ha seri dubbi sulla gestione dell’Inter in questa stagione, tanto da non credere particolarmente alle voci su un ritorno di Conte. Alla Bobo TV, l’ex attaccante critica la società.

TUTTO NERO – Nicola Ventola è fortemente negativo: «All’Inter non si capisce niente. Leggo di contratti che non vengono rinnovati, anche perché la società è la più instabile che c’è. Non puoi leggere che devi vendere due giocatori oppure vendi la società: è normale che poi non riesci a rinnovare e se vuoi mandare via Simone Inzaghi devi prendere una soluzione interna. Io la situazione dell’Inter, se non vende, la vedo difficile: come fai a prendere Antonio Conte se devi darne via due? È grave la situazione».