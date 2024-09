Ventola: «Inter, col Monza serviva segnare prima! Indicazione»

Ventola parla del pareggio dell’Inter in casa del Monza alla quarta giornata di Serie A. L’ex nerazzurro ne ha parlato durante una puntata di “Viva el Futbol”

ALLARME – Nicola Ventola prende la parola dopo Cassano e parla di Monza-Inter: «Anche a me l’Inter non è piaciuta, ma gli attaccanti dovevano fare di più. La squadra era un po’ imballata e questo si nota sopraattutto quando i due attaccanti non sono in giornata. L’unica cosa che non vorrei vedere è che i giocatori non pensino a dare il massimo in Champions League. A Monza non ha fatto bene ma nemmeno malissimo, dovevi trovare prima la via del gol».