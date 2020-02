Ventola: “Inter-Milan, derby senza favoriti! Parole Conte? C’Ã¨ un motivo”

Ventola: “Inter-Milan, derby senza favoriti! Parole Conte? C’è un motivo”

Intervistato in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, ha parlato del derby Inter-Milan, in programma stasera

INTER-MILAN – Queste le parole di Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, sul derby Inter-Milan, in programma stasera: «Entusiasmo come in passato per il derby? Di sicuro sì, anche perché in questo momento l’Inter sta andando bene e si può giocare lo scudetto. Il Milan, dopo essere partito non benissimo, ha creato con l’innesto di Ibrahimovic entusiasmo. Quindi sono due squadre in questo momento con obiettivi diversi, ma hanno la mentalità giusta per creare spettacolo anche in questo derby. Se alla fine vince l’Inter? Il derby è sempre derby. Sulla carta l’Inter in questo momento ha qualcosina di sicuro in più rispetto al Milan dal punto di vista di rosa e di mentalità vincente in questo campionato però nel derby non mi sento di dire chi è favorito perché molte volte non va come deve andare. Molte volte non vince la squadra più forte».

CONTE E PIOLI – Ventola infine sulle dichiarazioni pre derby di Antonio Conte, che ha smorzato un po’ gli animi, e invece quelle di Stefano Pioli, che ha caricato i suoi giocatori: «Di sicuro nel derby non è che ci sia tantissimo bisogno di avere più motivazioni, però se Conte ha fatto questo vuol dire che se lo sentiva. Avrà visto qualcosina, perché Conte è un allenatore molto bravo ma anche molto intelligente. Quindi se ha deciso di fare queste dichiarazioni ci sarà un motivo per cui l’ha fatto. Quindi sono convinto che c’è un motivo preciso».