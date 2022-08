Ventola: «Inter, a Lecce un episodio e mood mentale. Mi ricordava Bologna»

Ventola torna sul famigerato Bologna-Inter del 27 aprile, trovando alcuni aspetti che si sono visti anche sabato scorso a Lecce. Ecco come l’attaccante si è espresso sull’esordio in Serie A durante Bobo TV.

DOMINIO E STOP – Nicola Ventola trova una caratteristica negativa che si ripete: «I primi venti minuti dell’Inter mi sembravano due categorie diverse. Si inserivano Nicolò Barella e Matteo Darmian, il gol di Romelu Lukaku eccetera. Tutta la squadra del Lecce ha duecento presenze in Serie A, tutta la rosa: la metà di Samir Handanovic. Ci sta che parti così, poi succede un episodio: un fallaccio da arancione su Lautaro Martinez, che comincia a innervosirsi, ed era più rosso di quello della Cremonese. La partita comincia a innervosirsi e va in un mood mentale, col Lecce che prende coraggio e alza il baricentro iniziando a provare qualcosina. L’ho vista mentalmente fragile l’Inter: mi sembrava quella partita col Bologna, che doveva stravincere e poi prende gol da Marko Arnautovic. Non poteva che stare 0-3 dopo venti minuti, poi ha smesso di fare gioco».